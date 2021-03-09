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Электричка насмерть сбила женщину в наушниках на севере Крыма

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На севере Крыма электричка насмерть сбила женщину, которая шла по путям в наушниках. Об этом сообщает пресс-служба крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Трагедия произошла на 1395-м км перегона между станциями Отрадная в Джанкойском районе и Урожайная в Красногвардейском районе. Электропоезд Феодосия – Симферополь наехал на 27-летнюю девушку, пишет ИА «Крыминформ».

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Недалеко полицейские обнаружили наушники. Сотрудники полиции полагают, что они были на женщине в момент наезда, поэтому она не слышала сигналов приближающейся электрички.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В конце февраля в Подмосковье мужчина погиб, попав под поезд в районе железнодорожной станции Серпухов. На фоне инцидента гражданам напомнили, что не следует не переходить пути в неположенном месте, а также заходить за линию безопасности у края платформы.

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