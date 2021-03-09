Потепление до +15 градусов ожидается в Приморском крае

Синоптики предупредили о волнах тепла и холода на территории Приморского края в середине марта. Температура местами повысится до +15 градусов.

По словам главного синоптика края Бориса Кубая, до 15 марта ожидается чередование ясной погоды и фронтальных облаков с небольшими осадками. В отдельные дни возможно значительное потепление, при этом эксперты не исключают выпадение снега. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Переменчивую погоду связывают с прохождением барических гребней и барических ложбин. Такая динамика будет наблюдаться во второй декаде марта. Колебания температуры ожидаются от –10 до +15 градусов. В конце декады прогнозируются осадки.

Ранее жителей Москвы предупредили о сильных морозах в ближайшие дни. Температура местами опустится до –25 градусов.