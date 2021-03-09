Прокуратура потребовала отремонтировать разрушающийся мост в ЕАО

Прокуратура потребовала провести ремонт моста на автомобильной дороге в Еврейской автономной области. По данным правоохранительных органов, разрушающаяся конструкция создает угрозы для жизни и здоровья граждан.

По данным прокуратуры, мост через реку Ключи на дороге Амурзет–Столбовое–Полевое находится в аварийном состоянии. На переправе разрушены бетонные опоры, а также имеется деформация перекрытий. В ходе проверки выявлено разрушение тротуарных блоков, пишет ИА EAOMedia.

Обследование моста с целью определения его технического состояния администрацией Октябрьского района не проводилось. Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на администрацию муниципалитета обязанности провести ремонт сооружения. Суд обязал ответчика выполнить работы до 31 декабря 2021 года.