Пять человек погибли в пожарах в Хабаровском крае за выходные

В Хабаровском крае за выходные зарегистрировано 43 пожара. Жертвами возгораний стали пять человек, в том числе двое детей.

Первый пожар произошел в Солнечном районе 6 марта. Дом на четырех хозяев оказался полностью охвачен огнем. В момент возгорания в квартире без присмотра взрослых находились дети 2019, 2018 и 2016 годов рождения. Очевидец спас из огня старшего ребенка. Мужчина неоднократно входил в горящие помещения и получил ожоги. Жизни двоих детей спасти не удалось, сообщает ИА AmurMedia.

Еще один пожар зарегистрирован на улице Трехгорной в Хабаровске. Возгорание началось в квартире на первом этаже в деревянном двухэтажном бараке. По пустотам огонь распространился на крышу здания. Из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек, еще двоим потребовалась помощь пожарных. При ликвидации горения обнаружены тела двух женщин.

В пожаре, произошедшем в Амурске, погибла одна женщина. В квартире сгорел диван.