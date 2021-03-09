РКН провел профилактическую беседу с Paramount Comedy из-за «Южного Парка» 

Роскомнадзор вызвал на профилактическую беседу представителей телеканала Paramount Comedy в связи с противоречащими российскому законодательству сценами в мультсериале «Южный Парк». Об этом во вторник, 9 марта, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Мультсериал выпускается под рейтингом «18+» и транслируется после 23:00.

В ходе оценки содержания мультсериала были выявлены сцены, «способствующие формированию в обществе представлений о соответствии социальным нормам интимных отношений между совершеннолетними и несовершеннолетними лицами».

В федеральной службе напомнили, что за указанные действия в российском законодательстве предусмотрена уголовная ответственность.

В рамках беседы РКН призвал представителей Paramount Comedy к более тщательному подбору видеоматериалов и соотнесению их с требованиями российского законодательства, а также морально-этическими нормами российского общества.

В октябре 2019 года сериал «Южный Парк» был заблокирован в Китае после выхода серии, в которой высмеивается интернет-цензура КНР. Возмущение китайских властей вызвала вышедшая 2 октября серия под названием Band in China («Группа в Китае», что звучит сходно с banned in China, то есть «запрещено в Китае»).

«Южный Парк» — второй по длительности мультсериал в истории американского ТВ (первое место занимают «Симпсоны»), выходит с 1997 года. Действие происходит в вымышленном городе Южный Парк штата Колорадо, главные герои мультфильма — четверо школьников. Создатели сериала высмеивают и пародируют как американскую культуру, так и мировые новости. Из-за черного юмора, нецензурной лексики и насмешек над религией часто подвергается критике общественности.