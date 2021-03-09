УФАС приостановило аукцион на благоустройство «Башкирских двориков»

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) приостановило аукцион по поиску подрядной организации для благоустройства «Башкирских двориков» в семи городах республики.

В УФАС поступило обращение от ООО «СпецСтрой» с жалобой. В ней говорится о том, что организатор и заказчик незаконно укрупнили предмет закупки. Компания указала, что объекты, на которых должны проводиться работы, находятся далеко друг от друга. При этом они не связаны между собой технологически и функционально, пишет «МедиаКорСеть».

В жалобе также говорится, что объекты благоустройства могут быть предметом отдельной закупки. Это «привело бы к большей активности со стороны хозяйствующих субъектов, в том числе малого и среднего предпринимательства, к участию в аукционе», значится в документе.

В компании полагают, что заказчик своими действиями ограничивает круг потенциальных участников закупки.

В прошлом году на реализацию программы «Башкирские дворики» направили 1,7 млрд рублей. На них благоустроили 380 дворов. В 2021-м на программу планируют выделить 700 млн рублей.