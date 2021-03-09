«Оппозиционная платформа» прокомментировала допрос Медведчука в СБУ

Допрос депутата Верховной рады Виктора Медведчука в Службе безопасности Украины (СБУ) является продолжением «политически мотивированной расправы» над политиком. Об этом во вторник, 9 марта, заявила партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидером которой является Медведчук.

«Подобные действия власти по организации политических репрессий с помощью уголовного преследования следует расценивать абсолютно однозначно — как продолжение политически мотивированной расправы», — говорится на сайте политсилы.

Отмечается, что вопросы, обсуждаемые на встрече, являются тайной следствия. Обнародование данной информации, которая касается посещения Медведчуком СБУ, говорит о желании представителей власти президента Украины Владимира Зеленского «превратить новость в собственную пиар-компанию», говорится в заявлении.

«К этому и свелась вся политическая жизнь страны», — указали в ОПЗЖ.

Ранее в этот день сообщалось, что СБУ допросила Виктора Медведчука в рамках уголовного дела о государственной измене.

25 февраля СБУ провела обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и задержала ряд сотрудников офиса. По словам депутата фракции Ильи Кивы, происходящее на Украине можно назвать «агонией режима, который проиграл, предал страну, народ».

За день до этого сам Медведчук прокомментировал «Известиям» введенные Киевом против него санкции. Политик подчеркнул, что меры ограничивают его конституционные права.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на всё имущество Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Действие санкций продлится три года.

Осенью 2020 года государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело о госизмене из-за поездки народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на переговоры в РФ в марте 2020 года. Дело возбудили против депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Александра Колтуновича, Татьяны Плачковой и Вадима Рабиновича по заявлению депутата от фракции «Голос» Соломии Бобровской.