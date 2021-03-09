Букингемский дворец прокомментировал интервью принца Гарри и Меган Маркл

Британская королевская семья опечалена трудностями, о которых рассказали в интервью Опре Уинфри принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Об этом во вторник, 9 марта, заявили в Букингемском дворце.

Там добавили, что супруги и их сын Арчи всегда будут «очень любимыми членами семьи».

При этом заявления Маркл о расовых вопросах также вызывали беспокойство дворца, их будут изучать в частном порядке

Интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали американской журналистке Опре Уинфри, вышло в эфир 7 марта поздно вечером по времени США. В Великобритании его показали утром в понедельник.

В ходе него супруга принца Гарри Меган Маркл сообщила, что, до того как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве, но ей администрация дворца отказывала в госпитализации.

Также она рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. С кем именно был этот разговор, актриса не уточнила. Как показал опрос, около половины британцев считают, что супруги в ходе интервью повели себя неподобающе.