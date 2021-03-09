Заболеваемость ОРВИ резко увеличилась в Иркутской области

Больше 18,6 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) зарегистрировано в Иркутской области. В Роспотребнадзоре отметили резкий подъем заболеваемости.

По данным ведомства, почти 12,3 тыс. случаев болезни отмечается среди детей. На территории Иркутска к врачам обратилось свыше 6,8 тыс. человек, в том числе 4,8 тыс. детей. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Подъем заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. В Роспотребнадзоре отметили, что неделей ранее было зарегистрировано свыше 13,7 тыс. случаев ОРВИ.

Лабораторные исследования показали, что циркуляция вирусов гриппа в регионе не зафиксирована.

Ранее в этот день сообщалось, что в Якутии зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога заболеваемости. В школах и детских садах рекомендовано провести дезинфекцию и ввести утренние фильтры.