Ребенок пострадал при падении в сугроб с обрезками профлиста в Иркутске

Следователи в Иркутске проводят проверку по факту получения травм ребенком во дворе жилого дома. Восьмилетний мальчик упал в сугроб, в котором находились обрезки металлического профлиста.

По данным следствия, ребенок пострадал во время прогулки. Он получил рваную рану бедра. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Проверка ведется по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи дадут оценку действиям подрядной организации, которая осуществляла ремонт в многоквартирном доме. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце февраля ребенок пострадал в торговом центре в Москве при обрыве аттракциона.