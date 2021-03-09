Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Федерация дзюдо вынесла первое решение по драке в Каспийске
Культура
РКН провел профилактическую беседу с Paramount Comedy из-за «Южного Парка» 
Общество
Россияне назвали самые ожидаемые научные открытия
Мир
На Украине заявили о желании создать онлайн-музей «российской пропаганды»
Общество
Операторов обязали отключать связь в тюрьмах по просьбе ФСИН
Мир
Букингемский дворец прокомментировал интервью принца Гарри и Меган Маркл
Спорт
Сборная Норвегии подала апелляцию в FIS из-за дисквалификации лыжника Клебо
Политика
Путин одобрил идею закрепить в законе статус молодых ученых
Общество
В России продлили льготы по отпуску для многодетных родителей

Ребенок пострадал при падении в сугроб с обрезками профлиста в Иркутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи в Иркутске проводят проверку по факту получения травм ребенком во дворе жилого дома. Восьмилетний мальчик упал в сугроб, в котором находились обрезки металлического профлиста.

По данным следствия, ребенок пострадал во время прогулки. Он получил рваную рану бедра. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

Проверка ведется по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи дадут оценку действиям подрядной организации, которая осуществляла ремонт в многоквартирном доме. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В конце февраля ребенок пострадал в торговом центре в Москве при обрыве аттракциона.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021