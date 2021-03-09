Украина дважды просила YouTube заблокировать оппозиционные телеканалы

Украинские власти уже дважды обращались к администрации видеохостинга YouTube с просьбой заблокировать аккаунты трех украинских телеканалов, в отношении которых были введены санкции и заблокировано вещание. Об этом сообщил во вторник, 9 марта, министр культуры страны Александр Ткаченко.

Речь идет о телеканалах «112 Украина», NewsOne и ZIK.

По словам министра, просьба о блокировке привязана к санкциям, которые в США введены против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. С ним же Киев связывает работу телеканалов.

«Надеемся на ответ, потому что сам Медведчук внесен в американские санкции и очевидно, что он человек, который связан непосредственно с Козаком (попавший под санкции Украины депутат от ОПЗЖ Тарас Козак. — Ред.). Этот вопрос санкций, наложенных в США, может ускорить процесс принятия решения YouTube», — сказал Ткаченко в эфире телеканала «Украина-24».

Ранее в этот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны намерены добиться блокировки вещания на платформе YouTube трех оппозиционных телеканалов.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «Новый формат», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение украинский лидер объяснил борьбой с пропагандой.

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK с 3 февраля прекратили вещание. В тот же день минкультуры Украины направило администрации YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.

26 февраля стало известно, что на Украине работниками закрытых ранее телекомпаний «112 Украина», NewsOne и ZIK был запущен канал «Первый независимый». Однако в эфире он был только один час, после чего вещание прервалось.