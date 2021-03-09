Центр обработки данных появится в Тамбовской области

В Тамбовской области выделено более 105 млн рублей на создание регионального центра обработки данных (ЦОД). Он будет располагаться в здании администрации региона.

Работы по переоборудованию помещений под ЦОД будут проводиться в два этапа. Первый должен быть завершен до 1 сентября этого года, второй — уже к 15 сентября, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Подрядчику предстоит не только реконструировать и переоборудовать помещения, но и заново смонтировать системы отопления, вентиляции и кондиционирования, освещение и силовое электрооборудование, автоматизированную систему газового пожаротушения и структурированную кабельную систему.

На территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае планируют построить первый на Дальнем Востоке центр обработки данных (ЦОД) уровня Tier III по классификации Uptime Institute. Соответствующее соглашение АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» подписало с компанией «Кей Поинт», сообщает пресс-служба ведомства. Модули ЦОД построят на участке площадью 3 га.