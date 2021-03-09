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Путин одобрил идею закрепить в законе статус молодых ученых
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Путин одобрил идею закрепить в законе статус молодых ученых

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Президент России Владимир Путин одобрил идею на законодательном уровне закрепить понятие и статус молодых ученых. С соответствующей инициативой выступил глава Минобрнауки Валерий Фальков на встрече с главой государства во вторник, 9 марта.

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В частности, министр указал на проблему отсутствия четкого определения в законодательстве понятия молодого ученого, а также закрепления этого статуса на правовом уровне. По его словам, представители ведомства уже провели необходимые консультации с коллегами в правительстве и администрации президента и даже подготовили необходимое обращение на имя президента.

Фальков попросил Путина поддержать инициативу, чтобы министерство как можно быстрее внесло изменения в профильный закон о науке, закрепив в нем не только понятие и правовой статус молодых, но и гарантии для них. Это, по его словам, поможет сделать профессию ученых более престижной и помочь молодым специалистам.

«Хорошо. Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги», — заявил, в свою очередь, Путин.

Также в ходе встречи Фальков объявил о запуске нового большого научно-образовательного пилотного проекта по созданию карбоновых полигонов. По его словам, подобные проекты подготовлены для семи регионов России.

Благодаря карбоновым полигонам появится возможность разработать методику измерения баланса основных парниковых газов, а именно того, как и где они выделяются и поглощаются, объяснил министр.

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