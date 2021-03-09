В Москве суд арестовал экс-сотрудника ДПС по делу об убийстве его сына

Суд арестовал на два месяца бывшего инспектора дорожно-патрульной службы (ДПС) одного из отделов МВД в Москве, задержанного по подозрению в убийстве своего шестилетнего сына. Об этом во вторник, 9 марта, сообщил представитель суда.

«Постановлением Чертановского районного суда Москвы в отношении Хижняка Игоря Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 мая», — говорится в решении.

Тело ребенка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружили в ночь на 8 марта в Москве, пишет РЕН ТВ. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. По подозрению в совершении преступления задержан отец мальчика, который находился в квартире. Было возбуждено уголовное дело.

В ближайшее время следствие назначит психолого-психиатрическую экспертизу для проверки психического здоровья мужчины, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным столичной прокуратуры, ребенок умер от телесных повреждений, передает RT.

В столичном главке ведомства сообщили, что подозреваемый работал инспектором ДПС и после произошедшего был уволен из ОВД. По предварительной информации, в момент задержания мужчина находился в состоянии сильного опьянения.

Известно, что неделю назад мужчина поссорился с женой, она уехала от него, ребенок остался с отцом. При осмотре места происшествия оперативники нашли рисунок ребенка для мамы на 8 Марта.