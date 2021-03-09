Полиция задержала 11-летнего мальчика за угрозы мэру французской коммуны

Полиция французского Лиона задержала 11-летнего мальчика, который подозревается в причастности к угрозе отрезать голову мэру коммуны Рийе-ля-Пап. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает LyonMag.

«В его отношении, учитывая возраст, будут приняты альтернативные дисциплинарные меры в форме, предусмотренной органами правовой охраны несовершеннолетних», — цитирует издание сообщение прокуратуры.

Александр Венсанде, глава французской коммуны, в субботу, 6 марта, опубликовал на странице в Facebook фотографию записи на стене с угрозой от предполагаемого злоумышленника, в которой говорилось о «возможной отрезанной голове и пожаре в муниципалитете». В тот же день местная полиция, по информации издания, сообщила о задержании «одного из подозреваемых».

Отмечается, что поиски остальных участников данного преступления продолжаются.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что в центре Франции неизвестные бросили камни в автомобиль мэра французского города Брон Жеремии Брео. В среду, 24 февраля, мэр возвращался с деловой встречи. Тогда неизвестные напали на машину, в которой также находились его коллеги.