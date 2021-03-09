В России продлили льготы по отпуску для многодетных родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому большему числу многодетных родителей предоставляется право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Документ опубликован во вторник, 9 марта, на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Трудовой кодекс. Так, документом увеличивается с 12 до 18 лет возраст детей, при наличии которых у работников есть право на ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

Как уточняется, такое право может быть реализовано до достижения младшим из них 14 лет.

Ранее такое право предоставлялось только многодетным родителем, чьи дети не достигли 12 лет.

В сентябре 2018 года Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, согласно которому многодетные родители с детьми до 12 лет смогут брать отпуск по желанию в удобное для них время.

Тогда спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отмечал, что внесенные в Трудовой кодекс изменения призваны сделать жизнь людей данной категории комфортнее.

Летом 2020 года ежегодный оплачиваемый отпуск родителей, воспитывающих трех и более детей, предложили увеличить до 35 дней. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.