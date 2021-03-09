Похолодание и сильный ветер прогнозируют в Красноярске

Синоптики прогнозируют похолодание к концу недели в Красноярске. Температура воздуха упадет до –16 градусов.

Согласно прогнозам, 10 марта в Красноярске столбики термометров поднимутся до -1 градуса в дневные часы. 11 марта потеплеет до +5 градусов. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Ветер усилится до 18 м/с.

12 марта температура воздуха составит +1 градус днем, а ночью похолодает до –10 градусов. В ночь на 13 марта температура опустится до –16 градусов, а в дневные часы не превысит –11 градусов. Также ожидается снег.

В ночь на 14 марта температура опустится до –20 градусов.

Ранее синоптики предупредили о «барическом молотке» жителей Московской области. По данным специалистов, на центральную часть России надвигается североатлантический циклон. Он принесет быструю смену теплых и воздушных масс, что приведет к колебаниям давления.