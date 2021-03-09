Аналитики спрогнозировали ситуацию на российском рынке акций

Российский рынок акций ожидает рост и обновление исторических максимумов в ближайшем времени. Поддержку биржевым индексам наряду с восстановлением экономик, а также дорогой нефтью окажет и сезон дивидендных выплат в России, рассказали 9 марта эксперты, опрошенные «Известиями».

Многие эмитенты показали неплохие результаты по итогам кризисного года, отметила руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. По мнению финансиста, есть возможность обновления исторических максимумов. В текущем дивидендном сезоне рынок может предложить вполне достойную доходность: 5,5% в сравнении с 6,5% в прошлом году, оценила эксперт.

Главными факторами роста станут начало дивидендного сезона и среднесрочный рост доходов российских компаний практически всех секторов экономики, уверен начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Антон Затолокин.

«Большинство из опубликованных отчетов крупными российскими компаниями были позитивными. По итогам года заметный рост финансовых показателей наблюдается у металлургов, золотодобытчиков», — рассказал эксперт.

«Сбер», ВТБ, Мосбиржа представили свои отчеты, они оказались неплохими и уже в значительной степени были отражены в стоимости акций, считает Малых. Осталось отчитаться лишь банку Тинькофф (TCS Group), который 11 марта обнародует свои результаты.

При отсутствии новых внешних шоков, в среднесрочной перспективе нацвалюта будет колебаться в диапазоне 72,5–75 рублей за доллар США и 88,5–91,5 рублей за евро.

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