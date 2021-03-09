Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Федерация дзюдо вынесла первое решение по драке в Каспийске
Культура
РКН провел профилактическую беседу с Paramount Comedy из-за «Южного Парка» 
Общество
Россияне назвали самые ожидаемые научные открытия
Мир
На Украине заявили о желании создать онлайн-музей «российской пропаганды»
Общество
Операторов обязали отключать связь в тюрьмах по просьбе ФСИН
Мир
Букингемский дворец прокомментировал интервью принца Гарри и Меган Маркл
Спорт
Сборная Норвегии подала апелляцию в FIS из-за дисквалификации лыжника Клебо
Политика
Путин одобрил идею закрепить в законе статус молодых ученых
Общество
В России продлили льготы по отпуску для многодетных родителей

Аналитики спрогнозировали ситуацию на российском рынке акций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский рынок акций ожидает рост и обновление исторических максимумов в ближайшем времени. Поддержку биржевым индексам наряду с восстановлением экономик, а также дорогой нефтью окажет и сезон дивидендных выплат в России, рассказали 9 марта эксперты, опрошенные «Известиями».

Даешь капитализм: в России около 10 млн частных инвесторов
В руках россиян ценные бумаги на сумму более 5 трлн рублей

Многие эмитенты показали неплохие результаты по итогам кризисного года, отметила руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. По мнению финансиста, есть возможность обновления исторических максимумов. В текущем дивидендном сезоне рынок может предложить вполне достойную доходность: 5,5% в сравнении с 6,5% в прошлом году, оценила эксперт.

Главными факторами роста станут начало дивидендного сезона и среднесрочный рост доходов российских компаний практически всех секторов экономики, уверен начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Антон Затолокин.

«Большинство из опубликованных отчетов крупными российскими компаниями были позитивными. По итогам года заметный рост финансовых показателей наблюдается у металлургов, золотодобытчиков», — рассказал эксперт.

«Сбер», ВТБ, Мосбиржа представили свои отчеты, они оказались неплохими и уже в значительной степени были отражены в стоимости акций, считает Малых. Осталось отчитаться лишь банку Тинькофф (TCS Group), который 11 марта обнародует свои результаты.

При отсутствии новых внешних шоков, в среднесрочной перспективе нацвалюта будет колебаться в диапазоне 72,5–75 рублей за доллар США и 88,5–91,5 рублей за евро.

Полную версию материала читайте в статье «Доходом марш: сезон отчётности компаний разгонит рынок акций».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021