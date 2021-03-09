Johnson & Johnson сообщила о проблемах с поставками вакцины в ЕС

Американская компания Johnson & Johnson сообщила Евросоюзу о проблемах с поставками необходимого объема вакцины от коронавируса во II квартале текущего года. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник в Брюсселе.

По данным агентства, представитель компании уведомил об указанной проблеме главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявив, что причиной является нехватка ингредиентов и оборудования для изготовления вакцины.

Компания подчеркнула, что не сможет поставить 55 млн доз препарата во втором квартале 2021 года, на которые рассчитывает ЕС для компенсации межевого темпа прививочной кампании.

В конце февраля сообщалось, что управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов (FDA) США одобрило применение вакцины от коронавируса компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson. Препарат стал третьим в Соединенных Штатах наряду с разработками Moderna и Pfizer/BioNTech.

29 января Johnson & Johnson сообщила о том, что ее однокомпонентная вакцина, по результатам исследований FDA, показала эффективность в 66,1%. Разработчик препарата оценивал эффективность в 64% по итогам третьей фазы испытания — при эффективности 72% в США и 57% в ЮАР, где были выявлены новые мутации вируса.

4 февраля компания Johnson & Johnson направила запрос в FDA об одобрении применения разработанной ей вакцины от коронавируса в экстренных ситуациях.