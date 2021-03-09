Бухгалтера в Якутске осудили за мошенничество на 6,5 млн рублей

В Якутске вынесен приговор в отношении бывшего бухгалтера одной из ресурсоснабжающих организаций. Женщина присвоила свыше 6,5 млн рублей.

По данным следствия, сотрудница вносила корректировки в электронные платежные документы об отпуске и командировках сотрудников с 2015 по 2019 год. Ущерб был нанесен юридическому лицу, пишет ИА YakutiaMedia.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в особо крупном размере». С учетом смягчающих обстоятельств бухгалтера приговорили к четырем годам лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что в Орловской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении более 229 млн рублей при строительстве медицинского центра. Компании полностью не выполнили обязательства по контракту, при этом стоимость в актах выполненных работ оказалась завышена.