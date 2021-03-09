Глава Евросовета заявил о лидерстве ЕС в международной борьбе с COVID-19

Европа лидирует в проявлении солидарности с менее благополучными странами в борьбе с коронавирусной инфекцией, и Евросоюзу необходимо «не дать ввести себя в заблуждение России и Китаю». Об этом во вторник, 9 марта, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

По его словам, Европа с самого начала была сторонником международных усилий и принципа доступности вакцин для всего мира. Глава Евросовета напомнил, что ЕС запустил международную программу COVAX по поставке вакцин от COVID-19 в страны с низким уровнем доходов, выделив на инициативу €2,7 млрд.

Мишель отметил, что Европа намерена продолжить «конкретные и решительные действия» по обеспечению вакцинами регионы, стратегически связанные с ЕС, передает НСН.

При этом, по мнению политика, Россия и Китай «организуют весьма ограниченные, но широко освещаемые операции по распространению вакцин».

При этом ряд других европейских политиков, а также эксперты ранее констатировали трудности ЕС в вопросе вакцинации. Так, 7 марта Bloomberg сообщило, что Евросоюз может потерять €50–100 млрд из-за вялого темпа вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) изучит соответствие российской вакцины «Спутник V» обычным стандартам ЕС, пишет «Москва 24». Отмечается, что решение по вакцине будет основано только на научных данных.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

К настоящему моменту вакцина уже зарегистрирована в 45 странах, в том числе ее разрешено применять в странах Евросоюза — Венгрии и Словакии. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.