Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Федерация дзюдо вынесла первое решение по драке в Каспийске
Культура
РКН провел профилактическую беседу с Paramount Comedy из-за «Южного Парка» 
Общество
Россияне назвали самые ожидаемые научные открытия
Мир
На Украине заявили о желании создать онлайн-музей «российской пропаганды»
Общество
Операторов обязали отключать связь в тюрьмах по просьбе ФСИН
Мир
Букингемский дворец прокомментировал интервью принца Гарри и Меган Маркл
Спорт
Сборная Норвегии подала апелляцию в FIS из-за дисквалификации лыжника Клебо
Политика
Путин одобрил идею закрепить в законе статус молодых ученых
Общество
В России продлили льготы по отпуску для многодетных родителей
Сюжет:

Глава Евросовета заявил о лидерстве ЕС в международной борьбе с COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европа лидирует в проявлении солидарности с менее благополучными странами в борьбе с коронавирусной инфекцией, и Евросоюзу необходимо «не дать ввести себя в заблуждение России и Китаю». Об этом во вторник, 9 марта, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Игла на опережение: страны ЕС всерьез задумались о закупке «Спутника V»
Еврокомиссия не запрещает странам договариваться напрямую с разработчиками

По его словам, Европа с самого начала была сторонником международных усилий и принципа доступности вакцин для всего мира. Глава Евросовета напомнил, что ЕС запустил международную программу COVAX по поставке вакцин от COVID-19 в страны с низким уровнем доходов, выделив на инициативу €2,7 млрд.

Мишель отметил, что Европа намерена продолжить «конкретные и решительные действия» по обеспечению вакцинами регионы, стратегически связанные с ЕС, передает НСН.

При этом, по мнению политика, Россия и Китай «организуют весьма ограниченные, но широко освещаемые операции по распространению вакцин».

При этом ряд других европейских политиков, а также эксперты ранее констатировали трудности ЕС в вопросе вакцинации. Так, 7 марта Bloomberg сообщило, что Евросоюз может потерять €50–100 млрд из-за вялого темпа вакцинации от COVID-19.

Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) изучит соответствие российской вакцины «Спутник V» обычным стандартам ЕС, пишет «Москва 24». Отмечается, что решение по вакцине будет основано только на научных данных.

4 марта Европейское агентство лекарственных средств начало процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье «Спутника V».

К настоящему моменту вакцина уже зарегистрирована в 45 странах, в том числе ее разрешено применять в странах Евросоюза — Венгрии и Словакии. Препарат входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021