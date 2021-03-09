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Французская газета констатировала провал Европы в гонке вакцин от COVID-19

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Европа проиграла в конкурентной борьбе вакцин от коронавирусной инфекции, об этом пишет французская газета Le Point во вторник, 9 марта.

Китайские вакцины помогают в глобальной борьбе с эпидемией

Автор статьи заявил, что в противостоянии за поставки вакцин каждая страна сама несет ответственность за свои действия. Кроме того, по мнению журналиста, неорганизованность и медлительность европейских стран в области производства препаратов влечет за собой рост количества летальных случаев от COVID-19, необходимость отложить снятие ограничительных мер и увеличение отставания от США и Китая, чьи экономики вновь начали расти.

«Ни одно государство — член Европейского союза не фигурирует среди самых успешных производителей вакцины, к которым относятся США, Китай, Индия, Великобритания и Россия», — отметил автор материала.

По словам журналиста, в ходе реализации программы Covax развивающиеся страны получили около 10 млн доз вакцины, тогда как глобальное сотрудничество в этой области способствовало бы скорейшему возвращению мировой экономики в прежнее положение. Вместе с тем европейские страны не смогли должным образом оценить необходимость в расширении производственных мощностей, указал публицист. К причинам отставания Европы в области производства вакцин журналист также отнес чрезмерную осторожность и бюрократизм.

«К сожалению, европейский провал подтверждает правоту всех тех, кто считает, что, претендуя на роль ведущего геополитического игрока, Европа продолжает верить в несбыточную мечту», — добавил автор статьи.

Ранее в этот же день посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что Россия и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины от коронавирусной инфекции Ad5-nCov.

По его словам, испытания уже показали «весьма положительные данные».

Первой в России и в мире вакциной от коронавируса стал «Спутник V». Его разработали специалисты центра имени Гамалеи. Препарат зарегистрировали 11 августа 2020 года.

Согласно опубликованным 2 февраля 2021 года медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этого препарата, его эффективность составила 91,6% после анализа данных более 19 тыс. добровольцев, против тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

К настоящему моменту эта вакцина зарегистрирована более чем в 40 странах.

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