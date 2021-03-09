Новый детсад построят в одном из поселков Нижегородской области

В Кулебакском районе Нижегородской области началось строительство нового детского сада. Соцобъект возведут в рамках нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дошкольное учреждение на 40 мест появится в поселке Велетьма. Стоимость строительства составит 57,4 млн рублей, их выделят из федерального, областного и местного бюджетов, пишет ИА «НьюсНН».

Завершить работы планируется до конца года.

По словам главы поселка Виктора Тулякова, местные жители неоднократно говорили о необходимости детсада для малышей от двух до шести лет. Также он напомнил, что в последние годы Велетьма активно развивается. Там благоустраивают скверы и строят новые спортплощадки. По программе инициативного бюджетирования в скором времени приведут в порядок тротуары.