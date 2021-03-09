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Норвегия приостановила продажу «Трансмашхолдингу» завода Rolls-Royce

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Управление национальной безопасности Норвегии предупредило Rolls-Royce о том, что власти страны могут запретить продажу норвежской «дочки» британской компании подразделению российского «Трансмашхолдинга» (ТМХ). Об этом 9 марта говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

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В начале февраля 2021 года стало известно о договоренности Rolls-Royce и ТМХ о продаже российской компании за €150 млн расположенного в Бергене завода дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines. В настоящее время в Осло допускают возможность запрета сделки в интересах национальной безопасности.

«Не исключено, что продажа Bergen Engines может повлечь за собой риск для интересов национальной безопасности. Следовательно, необходимо приостановить процесс, чтобы собрать достаточно данных для оценки такой сделки», — пояснила министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Моника Муланд.

Она отметила, что страна хочет иметь открытую экономику, чтобы иностранным игрокам было интересно инвестировать в Норвегию. Одновременно власти королевства осознают, что иностранные инвестиции могут представлять и угрозу интересам национальной безопасности.

«Ситуация с политикой безопасности означает, что мы должны уделять особое внимание иностранным инвестициям в стратегические сектора», — добавила она.

На сайте правительства Норвегии отмечается, что министр юстиции обратилась к председателю парламента страны с предложением рассказать депутатам о планах продажи Bergen Engines и позиции кабмина. Выступить перед депутатами может и министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

Bergen Engines AS не подпадала под действие Закона о безопасности и не имеет декларации поставщика или соглашения о безопасности с Вооруженными силами.

В начале января стало известно, что норвежская компания Det Norske Veritas GL не выдаст газопроводу «Северный поток – 2» сертификат соответствия, необходимый для начала его работы. Решение принято в соответствии с санкциями США, сертификация отложена на время их действия.

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