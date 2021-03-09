Полсотни муниципалитетов России примут участие в соревновании по фоновой ходьбе

Команды из 50 муниципальных образований России примут участие в соревновании по фоновой ходьбе в рамках проекта «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья», цель которого — повышение двигательной активности населения.

Первый (предварительный) этап соревнования пройдет с 20 по 30 марта. Второй (основной) состоится в апреле.

Проектом «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья» уже охвачено как минимум 25 регионов. Соревнования пройдут на новых пешеходных маршрутах здоровья, которые недавно получили паспорта. На каждом маршруте оборудовали спортивные площадки, обозначили навигацию. На всех теперь работают инструкторы здорового образа жизни, которые формируют муниципальные команды «ходоков». Участников бесплатно подключают к мобильному приложению «Человек идущий», через которое организовано их методическое сопровождение. Приложение также ведет подсчет шагов, дает рекомендации по оптимизации двигательной активности, питанию, питьевому режиму и в целом ведению здорового образа жизни, рассказали в Лиге здоровья нации (организация выступила инициатором проекта).

Подготовка инструкторов и открытие маршрутов здоровья проходят в рамках интеграции общественного проекта в муниципальные программы по формированию ЗОЖ, укреплению общественного здоровья, развитию физической культуры и спорта.

«Одна из ключевых задач проекта — формирование возможности легкого выбора и ведения ЗОЖ россиянами. Укрепление общественного здоровья — сфера взаимной ответственности и государства, и общественных институтов, и граждан», — считает президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия.

Еще одним важным элементом проекта является конкурс «Здоровый муниципалитет». Его итоги будут подведены на ежегодном всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России», который состоится 13–15 июля 2021 года. Там же пройдет съезд активов ЗОЖ из разных муниципальных образований.

Проект «Каждому муниципалитету — маршрут здоровья» был инициирован общественной организацией «Лига здоровья нации» прошлой весной при поддержке Фонда президентских грантов, Общероссийского конгресса муниципальных образований и Ассоциации территориального общественного самоуправления и администраций регионов.