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Минспорт опроверг информацию об отставке Матыцина

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Сообщения об отставке Олега Матыцина с поста министра спорта России не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 9 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в этот же день в Telegram-каналах распространилась информация о том, что глава Минспорта якобы написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Матыцин возглавил министерство в январе 2020 года. На этом посту он сменил Павла Колобкова, занимавшего должность главы ведомства с 2016 года. С 2015 года Матыцин является президентом Международной федерации университетского спорта.

В августе 2020 года Минспорта разработало концепцию единого методического информационного ресурса в области физической культуры, спорта и спортивной медицины. Тогда Матыцин также сообщал о продолжении работы над стратегией развития физкультуры и спорта до 2030 года.

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