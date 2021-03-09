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Суд в Анкаре вынес приговор по делу об убийстве посла Карлова

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Суд в Анкаре по итогам заседания по делу об убийстве чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова 9 марта приговорил пятерых фигурантов к пожизненному заключению и оправдал еще пятерых.

По заслугам: вынесен приговор по делу об убийстве посла Андрея Карлова
Часть обвиняемых оправдали, пятерых приговорили к пожизненному заключению

Всего обвиняемыми по делу проходили 28 человек. К пожизненному заключению были приговорены пять человек, троих из которых признали непосредственно виновными в убийстве — экс-сотрудника турецкого Управления по информационным технологиям и связи Шахина Согюта (по версии следствия, он был куратором убийцы дипломата), а также бывших полицейских Ахмета Кылычарслана и Салиха Йылмаза.

Кроме того, приговор к пожизненному заключению получили экс-сотрудник IT-управления Турции Хусейн Кётюдже и бывший глава отдела по работе с Россией Национальной разведывательной организации (MIТ) Вехби Кюршад Акалын.

Согют и Йылмаз получили по два пожизненных срока, а Акалын, Кылычарслан и Кётюдже — по одному.

Девятерых фигурантов приговорили к лишению свободы на срок от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы. Пятерых суд признал невиновными.

По требованию прокуратуры в отдельном производстве объединили дела еще девяти обвиняемых, которые находятся в розыске.

Адвокат одного из фигурантов процесса рассказал агентству, что защита намерена обжаловать приговоры, процедура может занять от трех до пяти лет.

В российском МИДе решение турецкого суда оценили положительно.

«Отдаем должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Судебный процесс начался в декабре 2020 года. В ходе рассмотрения дела прокуратура Турции потребовала приговорить восьмерых обвиняемых по делу об убийстве Карлова к пожизненному заключению, а еще пятерых — оправдать.

Остальных подсудимых прокуратура считала виновными и просила для них разные сроки заключения. Им были предъявлены обвинения в нарушении конституционного строя, причастности к террористической организации и планировании убийства с целью террора.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре.

Нападавший — 22-летний Мевлют Алтынташ — был ликвидирован на месте. Позже арестовали главу медиагруппы «Гуру» Хайреддина Айдынбаша и организатора выставки Мустафу Тимура Озкана, который заявлял о непричастности к преступлению. МИД России назвал произошедшее терактом. Дипломату присвоили звание Героя России посмертно.

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