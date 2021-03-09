Немецкий лыжник прокомментировал инцидент между Большуновым и Клебо

Немецкий лыжник Йохен Беле прокомментировал результаты масс-старта на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает портал Eurosport.de.

Беле отметил, что может понять чувства, которые испытал российский спортсмен Александр Большунов, сломавший палку при столкновении с соперником — норвежцем Йоханнесом Клебо.

Тем не менее поведение россиянина в других аспектах недопустимо, добавил немец. В частности, лыжник счел неэтичным жестом отсутствие приветствия напарника Большунова по гонке Глеба Ретивых, который финишировал третьим. По словам Беле, бронзовая медаль является не менее престижной наградой, а своим поведением Большунов проявил неуважение.

Как заявил норвежский биатлонист Йоханнес Бё, россиянин понимал возможные последствия своих действий в инциденте с Клебо.

«Большунов первым зашел в первый поворот, да? Думаю, он понимал, что Клебо будет пытаться обойти его с внешней стороны, поэтому сам пошел туда же. Йоханнес на секунду, но всё же опоздал в попытке занять нужный коридор», — приводит слова Бё сайт «Матч ТВ».

7 марта на финише марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Большунов при столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и еще одного норвежского спортсмена — Эмиля Иверсена — вперед.

Позже стало известно, что Клебо дисквалифицировали, золото в марафоне досталось Иверсену, а серебро — Большунову. Бронза досталась норвежскому спортсмену Симену Хегстаду Крюгеру.