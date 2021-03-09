Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Пресс-релизы
Полсотни муниципалитетов России примут участие в соревновании по фоновой ходьбе
Экономика
Путин подписал закон о ратификации протокола по налогам с Мальтой
Спорт
Минспорт опроверг информацию об отставке Матыцина
Экономика
Уровень газа в хранилищах Европы снизился до 34%
Мир
Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19
Культура
В Музеях Московского Кремля покажут выставку о династии Рюриковичей
Интернет
Владельцам iPhone посоветовали срочно обновить iOS
Мир
Минкульт Украины констатировал высокий интерес жителей к российскому ТВ
Наука
Рогозин позвал китайского коллегу на запуск «Луны-25»

Немецкий лыжник прокомментировал инцидент между Большуновым и Клебо

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий лыжник Йохен Беле прокомментировал результаты масс-старта на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам. Об этом сообщает портал Eurosport.de.

«Большунов в эйфории не чувствует усталости»
Призер Олимпийских игр – 2010 Наталья Коростелева — о триумфе российских лыжников на многодневке «Тур де Ски»

Беле отметил, что может понять чувства, которые испытал российский спортсмен Александр Большунов, сломавший палку при столкновении с соперником — норвежцем Йоханнесом Клебо.

Тем не менее поведение россиянина в других аспектах недопустимо, добавил немец. В частности, лыжник счел неэтичным жестом отсутствие приветствия напарника Большунова по гонке Глеба Ретивых, который финишировал третьим. По словам Беле, бронзовая медаль является не менее престижной наградой, а своим поведением Большунов проявил неуважение.

Как заявил норвежский биатлонист Йоханнес Бё, россиянин понимал возможные последствия своих действий в инциденте с Клебо.

«Большунов первым зашел в первый поворот, да? Думаю, он понимал, что Клебо будет пытаться обойти его с внешней стороны, поэтому сам пошел туда же. Йоханнес на секунду, но всё же опоздал в попытке занять нужный коридор», — приводит слова Бё сайт «Матч ТВ».

7 марта на финише марафона на 50 км на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе Большунов при столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и еще одного норвежского спортсмена — Эмиля Иверсена — вперед.

Позже стало известно, что Клебо дисквалифицировали, золото в марафоне досталось Иверсену, а серебро — Большунову. Бронза досталась норвежскому спортсмену Симену Хегстаду Крюгеру.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021