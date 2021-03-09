Участников протестов в Армении начали задерживать у здания парламента

Участников протестов в Армении начали задерживать возле здания парламента. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Уточняется, что митингующие попытались окружить здание парламента и перекрыть входы. Их действиям помешали правоохранители.

Кроме того, в ходе митингов были зафиксированы потасовки и драки, участники беспорядков скандировали «Никол, предатель», «Никол, уходи».

Ранее в этот же день лидер оппозиционного объединения Армении «Движение за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент республики, чтобы не пропустить туда депутатов. Он заявил, что депутаты окажутся в здании, после того как смогут принять решение устраивающее народ и государство.

Протесты продолжаются в стране после подписания в ноябре прошлого года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра страны Никола Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Ситуация усложнилась 25 февраля, когда ВС Армении выступили с требованием отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Оника Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении. Президент страны указ Пашиняна об увольнении начальника Генштаба не подписал.

1 марта Пашинян, выступая перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана, заявил, что требование Генштаба ВС о своей отставке — это результат влияния со стороны бывших властей. Он также попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.