Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Пресс-релизы
Полсотни муниципалитетов России примут участие в соревновании по фоновой ходьбе
Экономика
Путин подписал закон о ратификации протокола по налогам с Мальтой
Спорт
Минспорт опроверг информацию об отставке Матыцина
Экономика
Уровень газа в хранилищах Европы снизился до 34%
Мир
Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19
Культура
В Музеях Московского Кремля покажут выставку о династии Рюриковичей
Интернет
Владельцам iPhone посоветовали срочно обновить iOS
Мир
Минкульт Украины констатировал высокий интерес жителей к российскому ТВ
Наука
Рогозин позвал китайского коллегу на запуск «Луны-25»
Сюжет:

Участников протестов в Армении начали задерживать у здания парламента

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участников протестов в Армении начали задерживать возле здания парламента. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Отложенный механизм: в Армении готовятся к отставке главы Генштаба
9 марта приказ об увольнении военачальника должен вступить в силу, оппозиция планирует новые демонстрации в Ереване

Уточняется, что митингующие попытались окружить здание парламента и перекрыть входы. Их действиям помешали правоохранители.

Кроме того, в ходе митингов были зафиксированы потасовки и драки, участники беспорядков скандировали «Никол, предатель», «Никол, уходи».

Ранее в этот же день лидер оппозиционного объединения Армении «Движение за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент республики, чтобы не пропустить туда депутатов. Он заявил, что депутаты окажутся в здании, после того как смогут принять решение устраивающее народ и государство.

Протесты продолжаются в стране после подписания в ноябре прошлого года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра страны Никола Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Ситуация усложнилась 25 февраля, когда ВС Армении выступили с требованием отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Оника Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении. Президент страны указ Пашиняна об увольнении начальника Генштаба не подписал.

1 марта Пашинян, выступая перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана, заявил, что требование Генштаба ВС о своей отставке — это результат влияния со стороны бывших властей. Он также попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021