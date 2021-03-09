Гостиницы и аквапарки возобновят работу в Омской области

В Омской области с 10 марта снова откроются гостиницы, аквапарки, катки, роллердромы в торговых центрах и супермаркетах. Представители региональных, городских властей, Роспотребнадзора и правоохранительных органов проверят исполнение санитарных требований. Рейды по вновь открывшимся заведениям уже запланированы, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Начальник управления по взаимодействию с правоохранительными органами министерства региональной безопасности Юрий Чистяков отметил, что о снятии масочного режима пока говорить преждевременно.

«Статистика о снижении роста заболеваемости и снятие ограничений влияют расслабляющее на граждан. Поэтому мы будем и дальше вести профилактическую работу, продолжим убеждать и предупреждать наших граждан о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции», — сказал Чистяков.

Ранее в Омской области разрешили приглашать до 10 гостей на церемонию бракосочетания. В органах ЗАГС обеспечили контроль температуры гостей на входе. Также в регионе можно провести торжественную регистрацию рождения ребенка или отметить юбилей супружеской жизни. На такие церемонии можно пригласить не более 12 гостей.