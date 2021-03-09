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Платящая аудитория онлайн-кинотеатров в РФ за год увеличилась в 1,5 раза

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Аудитория, которая платит за контент онлайн-кинотеатров, по итогам 2020 года в России выросла на 52%. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 9 марта, исследовании «ТМТ Консалтинг».

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«Общая аудитория ОТТ-видеосервисов по итогам 2020 года выросла на 17%, до 63 млн. При этом платящая аудитория выросла на 52% ― к концу года она составляла 8,5 млн. Проникновение подписки среди российских домохозяйств к концу года достигло 15%», ― отмечается в документе.

Также в исследовании указывается, что рост аудитории, которая платит за контент, был связан с развитием подписки, особенно во время домашнего режима, введенного на фоне распространения коронавируса.

«Просмотр видео стал одним из основных способов проведения досуга, и видеосервисы в ответ на повышенный спрос постарались привлечь как можно больше пользователей, предлагая бесплатные пробные периоды и льготные подписки», ― подчеркнули в «ТМТ Консалтинг».

Также эксперты спрогнозировали, что в 2021 году рынок онлайн-кинотеатров увеличится на 42% и сможет превысить 39 млрд рублей.

В декабре 2020 года сообщалось, что на сервис потокового видео Disney+ за год подписалось почти 87 млн пользователей. Отмечалось, что успех платформы может быть связан с тем, что из-за пандемии коронавируса премьеры многих картин студии Disney состоялись не в кинотеатрах, а непосредственно на платформе.

В конце апреля стало известно, что жители крупнейших городов России в самоизоляции стали значительно чаще пользоваться кино- и видеосервисами.

Указывалось, что в сравнении с 2019 годом россияне стали почти в пять раз чаще обращаться к таким ресурсам, как МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube. Посещаемость онлайн-кинотеатров и потокового видео выросла на 388%, образовательных ресурсов — на 283%, игровых — на 249%.

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