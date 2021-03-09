Рогозин позвал китайского коллегу на запуск «Луны-25»

Генеральный директор российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин пригласил главу Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзяня посетить запуск межпланетной автоматической станции «Луна-25». Об этом топ-менеджер сообщил 9 марта на своей странице в Twitter.

«Также пригласил своего китайского коллегу Чжан Кэцзяня посетить запуск с космодрома Восточный нашей миссии «Луна-25», — написал он.

Ранее в этот день Рогозин и Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в создании международной научной лунной станции.

В конце декабря 2020 года стало известно, что в «Роскосмосе» создана специальная дирекция, которая занимается подготовкой миссий на Луну.

Летом 2020 года ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала схему полета к Луне без использования сверхтяжелой ракеты. Запуски будут проходить помощью многоразового пилотируемого корабля.

В октябре 2021 года Россия планирует отправить на Луну автоматическую станцию «Луна-25», аппарат станет первым отечественным устройством в современной России на естественном спутнике Земли. Основная дата старта — 1 октября, резервной выбрано 30 октября.