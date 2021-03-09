Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Пресс-релизы
Полсотни муниципалитетов России примут участие в соревновании по фоновой ходьбе
Экономика
Путин подписал закон о ратификации протокола по налогам с Мальтой
Спорт
Минспорт опроверг информацию об отставке Матыцина
Экономика
Уровень газа в хранилищах Европы снизился до 34%
Мир
Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19
Культура
В Музеях Московского Кремля покажут выставку о династии Рюриковичей
Интернет
Владельцам iPhone посоветовали срочно обновить iOS
Мир
Минкульт Украины констатировал высокий интерес жителей к российскому ТВ
Наука
Рогозин позвал китайского коллегу на запуск «Луны-25»

Два землетрясения зарегистрировали за сутки в Сахалинской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сейсмологи зафиксировали два землетрясения в море в Сахалинской области. Магнитуда составила 3,2.

По данным специалистов, эпицентры землетрясений находились рядом с островами Парамушир и Шикотан. Очаги находились на глубине 40 и 15 км. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Местные жители не ощущали подземных толчков. Угроза цунами не объявлялась.

6 марта землетрясение магнитудой 6,3 было зарегистрировано у берегов Новой Зеландии. Эпицентр располагался в 181 км от города Гисборн на глубине 10 км. Днем ранее была зарегистрирована серия мощных землетрясений с магнитудой до 8,1. Из-за угрозы цунами жителям острова Северный поручили эвакуироваться на возвышенные места.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021