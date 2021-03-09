Два землетрясения зарегистрировали за сутки в Сахалинской области

Сейсмологи зафиксировали два землетрясения в море в Сахалинской области. Магнитуда составила 3,2.

По данным специалистов, эпицентры землетрясений находились рядом с островами Парамушир и Шикотан. Очаги находились на глубине 40 и 15 км. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Местные жители не ощущали подземных толчков. Угроза цунами не объявлялась.

6 марта землетрясение магнитудой 6,3 было зарегистрировано у берегов Новой Зеландии. Эпицентр располагался в 181 км от города Гисборн на глубине 10 км. Днем ранее была зарегистрирована серия мощных землетрясений с магнитудой до 8,1. Из-за угрозы цунами жителям острова Северный поручили эвакуироваться на возвышенные места.