Honda запатентовала в России новый Civic

Японская компания Honda запатентовала в России седан Civic одиннадцатого поколения.

Серийный выпуск автомобиля стартует в 2021 году. Машина будет выпускаться в кузове седан и хетчбэк.

Внешне новая модель от машины предыдущего поколения отличается видоизмененными фарами и решеткой радиатора, а также другими боковыми зеркалами. В салоне установлены цифровая приборная панель и мультимедийная система с девятидюймовым дисплеем.

Все технические характеристики новинки пока держатся в секрете. Гамма моторов Civic будет зависеть от рынка. Не исключено, что модель получит гибридную силовую установку мощностью 400 л.с.

30 декабря стало известно, что Honda в течение 2022 года собирается полностью прекратить поставки новых автомобилей в Россию.

В компании отметили, что принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности.