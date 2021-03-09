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Видео с предложением россиянам выпрыгнуть из украинского самолета оказалось фейком

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В пролетающем над Крымом украинском авиалайнере пассажирам из России предложили воспользоваться аварийными выходами. Ролик вызвал широкий резонанс, однако как пишет «Страна.ua», оказался фейком.

Отмечается, что ролик с подобным сообщением появился в TikTok. На данный момент он заблокирован администрацией социальной сети. На записи было слышно обращение к пассажирам якобы пилота, который сообщил, что в данный момент лайнер пролетает над территорией Крыма.

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«Если на борту есть россияне — аварийные выходы промаркированы зелеными значками. Вы имеете чудесную возможность воссоединиться с родной гаванью», — говорилось в обращении.

Остальным пассажирам пожелали прекрасного полета. По данным издания, озвучил видео из самолета один из украинских блогеров. Подросток уже записал еще одно видео, в котором признался в содеянном и пожаловался, что соцсеть удалила первое видео из-за разжигания вражды.

Крым стал частью РФ в 2014 году, за присоединение на референдуме проголосовали 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признал итоги голосования и строит планы по возвращению региона. Москва указывает, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.

Украина и страны Запада отказываются признавать итоги голосования. ЕС и США ввели против Москвы санкции. В ответ на Россия ввела контрсанкции.

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