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В Минске назвали политизированным непризнание МОКом главы НОК Белоруссии

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Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о непризнании Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии носит политизированный характер и является абсолютно необоснованным. Такое заявление сделали в белорусском НОКе во вторник, 9 марта.

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«Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип «спорта вне политики». Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике двойных стандартов, нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене», — говорится в заявлении организации.

Подчеркивается, что заявление МОКа не приведет к прекращению полномочий Лукашенко и члена Исполкома Дмитрия Баскова.

При этом в НОК Белоруссии выразили готовность к конструктивным переговорам с руководством МОКа и пригласили представителей комитета в Минск для изучения ситуации и прямого диалога с белорусским спортивным сообществом.

«В свою очередь, в случае сохранения дискриминационного подхода в отношении белорусского олимпийского движения, мы оставляем за собой право обжаловать данное решение в соответствии с международным спортивным законодательством», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день МОК не признал Виктора Лукашенко новым президентом НОК Белоруссии, а также назначение Баскова членом исполнительного комитета организации.

26 февраля стало известно, что старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор избран президентом НОК республики.

Виктор Лукашенко сменил на этом посту своего отца, который был главой НОКа с мая 1997 года.

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