Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Пресс-релизы
Полсотни муниципалитетов России примут участие в соревновании по фоновой ходьбе
Экономика
Путин подписал закон о ратификации протокола по налогам с Мальтой
Спорт
Минспорт опроверг информацию об отставке Матыцина
Экономика
Уровень газа в хранилищах Европы снизился до 34%
Мир
Украина зарегистрировала китайскую вакцину от COVID-19
Культура
В Музеях Московского Кремля покажут выставку о династии Рюриковичей
Интернет
Владельцам iPhone посоветовали срочно обновить iOS
Мир
Минкульт Украины констатировал высокий интерес жителей к российскому ТВ
Наука
Рогозин позвал китайского коллегу на запуск «Луны-25»

Росфинмониторинг разъяснил доступ банков к базам МВД с водительскими правами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кредитные организации смогут запрашивать у МВД России подтверждение о соответствии предоставленного клиентом водительского удостоверения сведениям, содержащимся в базах ведомства. При этом законопроект не предполагает предоставление банкам прямого доступа к базам данных. Об этом во вторник, 9 марта, заявили «Известиям» в пресс-службе Росфинмониторинга.

Держаться руля: банки просят доступ к базе МВД с водительскими правами
Он необходим для обмена валюты и выдачи кредитов по этому документу

В ведомстве отметили, что одной из новелл проекта действительно является установление возможности использовать реквизиты водительского удостоверения, наряду с данными СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, в качестве дополнительного идентификатора при проведении банками упрощенной идентификации.

Кроме того, в предлагаемой конструкции нет рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, так как помимо сведений о водительских правах в процедуре упрощенной идентификации подлежат проверке и другие сведения о физическом лице (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, обратная связь через абонентский номер).

«Законопроект не предполагает предоставление финансовым организациям прямого доступа к базам данных МВД России с информацией о водительских удостоверениях. Названные организации будут только получать подтверждение о соответствии направленной ими информации содержащимся в информационной системе МВД России сведениям о физическом лице ― владельце водительского удостоверения либо оповещение об отсутствии таких данных», ― подчеркнули в Росфинмониторинге.

Ранее в этот день стало известно, что кредитные организации попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу. Отмечалось, что такое предложение содержится в заключении Национального совета финансового рынка на законопроект об упрощенной идентификации граждан.

В документе предлагается установить сроки для обеспечения доступа организаций к базам МВД для проведения упрощенной идентификации. В качестве примера приводится 1 января 2022 года. Подключение к информсистемам ведомства советуют сделать аналогичным доступу к базам ФНС, ПФР и ФОМС — для проверки ИНН, полисов СНИЛС и ОМС, которые сейчас разрешены для проведения упрощенной идентификации.

Законопроект о расширении перечня документов для упрощенной идентификации банковских клиентов за счет водительских прав внесен в Госдуму в феврале 2021 года. В соответствии с ним предлагается оказывать ряд низкорисковых финансовых услуг (а том числе обмен валют и оформление микрозайма до 15 тыс. рублей) по водительскому удостоверению.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021