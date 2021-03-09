Росфинмониторинг разъяснил доступ банков к базам МВД с водительскими правами

Кредитные организации смогут запрашивать у МВД России подтверждение о соответствии предоставленного клиентом водительского удостоверения сведениям, содержащимся в базах ведомства. При этом законопроект не предполагает предоставление банкам прямого доступа к базам данных. Об этом во вторник, 9 марта, заявили «Известиям» в пресс-службе Росфинмониторинга.

В ведомстве отметили, что одной из новелл проекта действительно является установление возможности использовать реквизиты водительского удостоверения, наряду с данными СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, в качестве дополнительного идентификатора при проведении банками упрощенной идентификации.

Кроме того, в предлагаемой конструкции нет рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, так как помимо сведений о водительских правах в процедуре упрощенной идентификации подлежат проверке и другие сведения о физическом лице (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, обратная связь через абонентский номер).

«Законопроект не предполагает предоставление финансовым организациям прямого доступа к базам данных МВД России с информацией о водительских удостоверениях. Названные организации будут только получать подтверждение о соответствии направленной ими информации содержащимся в информационной системе МВД России сведениям о физическом лице ― владельце водительского удостоверения либо оповещение об отсутствии таких данных», ― подчеркнули в Росфинмониторинге.

Ранее в этот день стало известно, что кредитные организации попросили доступ к базам МВД с данными о водительских правах, чтобы оказывать финансовые услуги по этому документу. Отмечалось, что такое предложение содержится в заключении Национального совета финансового рынка на законопроект об упрощенной идентификации граждан.

В документе предлагается установить сроки для обеспечения доступа организаций к базам МВД для проведения упрощенной идентификации. В качестве примера приводится 1 января 2022 года. Подключение к информсистемам ведомства советуют сделать аналогичным доступу к базам ФНС, ПФР и ФОМС — для проверки ИНН, полисов СНИЛС и ОМС, которые сейчас разрешены для проведения упрощенной идентификации.

Законопроект о расширении перечня документов для упрощенной идентификации банковских клиентов за счет водительских прав внесен в Госдуму в феврале 2021 года. В соответствии с ним предлагается оказывать ряд низкорисковых финансовых услуг (а том числе обмен валют и оформление микрозайма до 15 тыс. рублей) по водительскому удостоверению.