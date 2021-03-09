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В МИДе назвали темы международной конференции по Афганистану в Москве

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Участники международной конференции по Афганистану в Москве 18 марта обсудят пути прекращения огня. По итогам переговоров планируется заявление. Об этом 9 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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По ее словам, на 18 марта в Москве запланировано очередное заседание расширенной «тройки» на уровне спецпредставителей России, КНР, США и Пакистана, посвященное межафганскому урегулированию. Ожидается присутствие делегаций Ирана, Афганистана, видных афганских политиков, представителей «Талибан» (движение запрещено в РФ) и Катара.

К участникам встречи с приветствием обратится глава МИД России Сергей Лавров, отметила Захарова.

«В ходе заседания предполагается обсудить пути содействия продвижению межафганских переговоров в Дохе, снижению уровня насилия и прекращению вооруженного конфликта в Афганистане, становлению этой страны в качестве независимого, мирного и самодостаточного государства, свободного от терроризма и наркопреступности», — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте МИД.

В конце февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром отметил готовность Москвы возобновить формат консультаций по урегулированию в стране. Также в ходе переговоров Атмар передал Лаврову послание для президента России Владимира Путина от афганского лидера Ашрафа Гани.

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