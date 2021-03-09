Лидер оппозиции Армении призвал заблокировать все входы в парламент

Лидер армянского оппозиционного объединения «Движение за спасение родины» Вазген Манукян призвал своих сторонников заблокировать все входы в парламент республики, чтобы не пропустить туда депутатов. Такое заявление он сделал во вторник, 9 марта, во время митинга на проспекте Баграмяна в Ереване.

«Вперед, идите, разбейте палатки, перекройте и тот вход, чтобы ни один депутат не смог зайти в здание», — цитирует его «Sputnik Армения».

По его словам, каждую ночь у заблокированных выходов в палатках должны ночевать до 300 представителей оппозиции. Манукян заявил, что депутаты окажутся в здании, после того как смогут принять решение устраивающее народ и государство.

Отмечается, что после попытки оппозиционеров блокировать служебный вход в здание парламента началась потасовка между митингующими и полицией.

Ранее в этот же день стало известно, что следственный комитет Армении завершил предварительное расследование уголовного дела о призывах Манукяна к насильственному свержению власти.

Уголовное дело против лидера армянской оппозиции возбуждено в связи с заявлениями 12 и 20 февраля на площади Свободы о свержении конституционного строя.

В частности, в ходе митинга 20 февраля Манукян обнародовал два плана действий по смене власти: «сломать то, на что опирается премьер», провести объяснительные работы с гражданами, силовиками, депутатами и противодействовать структурам, которые финансируются извне, и, в случае плана Б, захватить власть.

4 марта суд избрал лидеру армянской оппозиции меру пресечения в виде подписки о невыезде в связи с выдвинутыми обвинениями в публичных призывах к свержению конституционного строя.

Протесты продолжаются в стране после подписания в ноябре прошлого года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция обвиняет премьер-министра страны Никола Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Ситуация усложнилась 25 февраля, когда ВС Армении выступили с требованием отставки Пашиняна. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с акциями протеста, а Оника Гаспаряна — уйти с поста начальника Генштаба ВС Армении. Президент страны указ Пашиняна об увольнении начальника Генштаба не подписал.

1 марта Пашинян, выступая перед своими сторонниками на митинге в центре Еревана, заявил, что требование Генштаба ВС о своей отставке — это результат влияния со стороны бывших властей. Он также попросил прощения у соотечественников за допущенные правительством ошибки.