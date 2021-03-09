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Жителя Приморья будут судить за гибель мужчины в утонувшей машине

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Следователи завершили расследование уголовного дела по факту гибели мужчины в утонувшем автомобиле в Приморском крае. Водитель успел покинуть салон, когда машина ушла под лед.

Инцидент произошел в Хорольском районе 6 января 2021 года. По данным следствия, мужчины 63 и 77 лет отправились рыбачить на озеро Ханка. Несмотря на предупреждения спасателей, водитель машины Nissan X-Trail выехал на лед. Вскоре иномарка провалилась. 77-летний пассажир погиб, сообщает ИА PrimaMedia.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Водителю иномарки грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в этот день сообщалось о гибели троих детей и их матери в Приморском крае. Тело женщины обнаружили на берегу устья реки Суйфун, рядом была замечена полынья. По предварительным данным, водитель машины решил сократить путь и выехал на автомобиле на лед. Машина утонула вместе с пассажирами. Тело водителя не найдено.

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