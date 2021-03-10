Минфин РФ допускает сокращение объема заимствований в 2021 году. Это обеспечит сохранение уровня госдолга в ближайшие три года в пределах 20% ВВП. Ранее правительство допускало рост госдолга до 24% ВВП в 2021 году — то есть на 4% больше, чем было запланировано проектом бюджета. Что же повлияло на возвращение к прежним ориентирам уровня госдолга и не ухудшит ли это перспективы восстановления экономики?

Я считаю, Минфин демонстрирует гибкость, заявляя о возможности сократить заимствования. Такое сообщение во многом связано с договоренностями внутри Организации экспортеров нефти, не случайно комментарии Минфина появились спустя несколько дней после завершения встречи ОПЕК+ 4 марта. Более высокие, чем ожидалось ранее, цены на нефть увеличивают потенциальные доходы бюджета.

Бюджет-2021 сверстан с дефицитом 2,76 трлн рублей (2,4% ВВП). Но он формировался исходя из прогноза цены Urals в $45,3 за баррель и среднегодового курса 72,4 руб./$. Таким образом текущая цена более чем на 50% превышает прогнозную. Вкупе с более слабым рублем это увеличивает номинальные доходы бюджета. Комментарий о возможности сокращения плана заимствований предполагает, что если конъюнктура рынка в целом не изменится до конца года, то наращивать госдолг прежними темпами не придется. При прочих равных сохранение цен на нефть марки Urals на уровне $55-60/баррель сделает бюджет профицитным.

К тому же доходы государства увеличиваются и за счет бюджетного правила, пополняющего ФНБ. Его объем к концу года может превысить $200 млрд, даже если цена на нефть скорректируется к значениям середины февраля. Конечно сейчас «кубышка» никак не связана с финансированием расходных статей бюджета, но с учетом значительного увеличения объема фонда может быть принято решение об инвестировании этих средств.

Но это в оптимистичном сценарии. Впрочем, даже при коррекции нефти до $50 за баррель дефицит бюджета сократится более чем значительно. Фактически возобновить масштабные заимствования на внутреннем рынке придется лишь при снижении котировок ниже цены Urals, заложенной в бюджет на 2021 год. Вероятно, это является причиной осторожного комментария Минфина, с формулировкой «возможное сокращение заимствований в этом году».

Значительное увеличение госдолга России на 39,9% до 18,99 трлн рублей к 1 января 2021 года стало ожидаемым. Пандемия потребовала роста трат на поддержание экономики, здравоохранения, социальной сферы. Внутренний госдолг за год вырос сразу на 5,4 трлн рублей, по данным Счетной палаты. Три основных фактора заставили власти нарастить заимствования: падение цен на нефть, отсрочка по налогам и их частичное списание, расходы на борьбу с эпидемией и ее последствиями. Только при снижении выручки производителей нефти и газа бюджет не досчитался 2,7 трлн рублей.

Превышение расходов бюджета над доходами составило 4,1 трлн. Во второй половине 2020 года Минфин активно выходил на рынок внутреннего госдолга и перевыполнил план по заимствованиям. Этому способствовала в целом благоприятная конъюнктура на рынке ОФЗ и необходимость поддерживать высокий уровень расходов при продолжении действия программ поддержки экономики.

Важным стало то, что даже при росте объема госдолга до 17,8% от ВВП против 12,3% в 2019 году, данное соотношение существенно ниже, чем в большинстве развитых экономик, что наряду с рядом других показателей позволяет говорить о нашей кредитоспособности, возможности расширить заимствования в случае проявления новых угроз.

Исходя из осторожных прогнозов ОПЕК и МЭА относительно цены на нефть мы ожидали, что рост госдолга продолжится высокими темпами и в 2021 году. Но даже при сохранении действия дополнительных мер бюджетной поддержки наращивание заимствований может не понадобиться.

Конечно же, многое при окончательном принятии решения о темпах наращивания госдолга зависит от скорости восстановления экономики после спада. Я опираюсь на базовый сценарий ЦБ. Считаю, что, если прогноз реализуется, прибегать к существенному наращиванию госдолга действительно не потребуется. Банк России ожидает, что торговый баланс в 2021 году вырастет до $99 млрд с $88 млрд в 2020-м, сальдо финансового счета будет положительным, валютные резервы также увеличатся. Но многое зависит и от внешней конъюнктуры, и ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России. Основными рисками становятся снижение средней цены Urals ниже $45 за баррель, отток капитала, при котором платежный баланс станет отрицательным.

Автор — финансовый аналитик

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