Принц Чарльз отказался комментировать интервью сына Гарри

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз не стал комментировать журналистам интервью своего сына Гарри и его супруги Меган Маркл, молча улыбнувшись представителям медиа в ответ на вопросы. Об этом 9 марта пишет Standard.

Принц Уэльский во вторник пообщался с медиками, священнослужителями и пациентами около церкви Jesus House в Лондоне во время посещения центра вакцинации Национальной службы здравоохранения. Член монаршей семьи выглядел непринужденно и поговорил с ожидающими вакцинацию, пишет «Газета.ру».

Когда одна из женщин сказала, что приехала в Великобританию из Нигерии, он отметил, что это «фантастическая страна» и он посещал ее. «Там много разных этнических групп. Передавайте им мои наилучшие пожелания, когда в следующий раз будете в Нигерии», — сказал принц.

Когда принц Чарльз выходил из церкви, журналисты спросили его мнение об интервью Гарри и Меган, однако ответа не последовало.

Интервью, которое герцог и герцогиня Сассекские дали американской журналистке Опре Уинфри, вышло в эфир 7 марта поздно вечером по времени США. В Великобритании его показали утром в понедельник.

В ходе него супруга принца Гарри Меган Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве, но ей администрация дворца отказывала в госпитализации.

Также она рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. С кем именно был этот разговор, актриса не уточнила, но это были не королева Великобритании и ее супруг. Как показал опрос, около половины британцев считают, что супруги в ходе интервью повели себя неподобающе.