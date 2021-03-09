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Опубликовано видео побочного прорыва вулкана Ключевской

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Появилось видео с новым конусом вулкана Ключевской на Камчатке, образованным в феврале. На месте прорыва продолжается излияние лавового потока и разлет вулканических бомб.

Зона прорыва расположена на северо-западном склоне вулкана на высоте 2850 м над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга. Высота шлакового конуса у истока прорыва достигла к настоящему времени почти 60 м, диаметр основания — 101 м. Продолжается излияние лавового потока и разлет вулканических бомб.

Побочному прорыву было присвоено имя советского ученого Георгия Горшкова, известного своими научными изысканиями в области вулканологии, передает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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«Имена значимым вулканологическим событиям присваиваются решением ученого совета. Имена даются именно боковым прорывам, потому что они остаются навсегда. От вершинных извержений уже через год не остается никаких следов. А боковые прорывы лежат на склоне, и для того чтобы идентифицировать их по отношению друг к другу, для вулканологии как науки им присваиваются собственные имена», — рассказал директор института Алексей Озеров.

Он подчеркнул, что имя ученого было дано новообразованию с целью увековечить вклад исследователя в развитие российской вулканологии, и указал, что значительная часть научных достижений Горшкова базировалась именно на изучении Ключевской группы вулканов на Камчатке.

24 февраля МЧС просило туристов воздержаться от посещения Ключевского вулкана. На текущий момент туристические группы в районе Ключевского вулкана не зарегистрированы. Спасатели призывают жителей и гостей Камчатки не совершать походы к вулкану.

Ключевской вулкан является самым высоким действующим вулканом в Евразии. Он располагается в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 47 км от него находятся поселки Козыревск и Ключи.

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