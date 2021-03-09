Опубликовано видео побочного прорыва вулкана Ключевской

Появилось видео с новым конусом вулкана Ключевской на Камчатке, образованным в феврале. На месте прорыва продолжается излияние лавового потока и разлет вулканических бомб.

Зона прорыва расположена на северо-западном склоне вулкана на высоте 2850 м над уровнем моря. Прорыв состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 м друг от друга. Высота шлакового конуса у истока прорыва достигла к настоящему времени почти 60 м, диаметр основания — 101 м. Продолжается излияние лавового потока и разлет вулканических бомб.

Побочному прорыву было присвоено имя советского ученого Георгия Горшкова, известного своими научными изысканиями в области вулканологии, передает агентство «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Имена значимым вулканологическим событиям присваиваются решением ученого совета. Имена даются именно боковым прорывам, потому что они остаются навсегда. От вершинных извержений уже через год не остается никаких следов. А боковые прорывы лежат на склоне, и для того чтобы идентифицировать их по отношению друг к другу, для вулканологии как науки им присваиваются собственные имена», — рассказал директор института Алексей Озеров.

Он подчеркнул, что имя ученого было дано новообразованию с целью увековечить вклад исследователя в развитие российской вулканологии, и указал, что значительная часть научных достижений Горшкова базировалась именно на изучении Ключевской группы вулканов на Камчатке.

24 февраля МЧС просило туристов воздержаться от посещения Ключевского вулкана. На текущий момент туристические группы в районе Ключевского вулкана не зарегистрированы. Спасатели призывают жителей и гостей Камчатки не совершать походы к вулкану.

Ключевской вулкан является самым высоким действующим вулканом в Евразии. Он располагается в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 47 км от него находятся поселки Козыревск и Ключи.