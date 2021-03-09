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На Украине выразили недовольство темпами вакцинации от COVID-19

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Текущие темпы вакцинации граждан Украины от коронавируса примерно втрое ниже запланированных. Об этом во вторник, 9 марта, во время брифинга заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

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«К концу прошлой недели планировалось вакцинировать от COVID-19 по 10 тыс. человек в сутки. Однако на данный момент этот показатель составляет примерно 3 тыс. ежесуточно», — сказал он.

Министр указал, что его не устраивает текущий темп иммунизации граждан, так как он ставил другое задание, понимая, что вакцинацию будут разворачивать каскадным путем.

Степанов добавил, что намерен провести селекторное совещание по данной проблеме, в котором примут участие главы областных государственных администраций, руководство офиса президента и главы департаментов здравоохранения при областных администрациях, ответственные за вакцинацию в регионах.

По мнению министра, нежелание медиков делать себе прививки из-за уже перенесенного COVID-19 — это одна из проблем, препятствующих росту темпов вакцинации.

Вакцинацию от коронавируса Украина начала 24 февраля, получив первые 500 тыс. доз препарата Covishield, который производится в Индии по лицензии компании AstraZeneca.

4 марта премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что на Украине началась третья волна пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что число заболевших COVID-19 увеличивается ежедневно, в связи с чем страна может вернуться к модели локдауна. При этом глава кабинета министров подчеркнул, что общество, предприниматели и власти «истощены» ограничениями на фоне пандемии и единственным выходом представляется вакцинация.

1 марта вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк на согласительном совете руководителей фракций и групп парламента сообщила, что распространение коронавируса в стране становится всё интенсивнее. Она подчеркнула, что власти станы «делают вид, что всё под контролем». а также назвала темпы вакцинации мизерными и не способными остановить распространение COVID-19.

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