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СБУ допросила Медведчука по делу о госизмене

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Служба безопасности Украины (СБУ) допросила главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Виктора Медведчука в рамках уголовного дела о государственной измене. Об этом во вторник, 9 марта, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По словам собеседника агентства, на допрос также вызывали бывшего президента страны Петра Порошенко, однако он не явился.

25 февраля СБУ провела обыски в офисе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и задержала ряд сотрудников офиса. По словам депутата фракции Ильи Кивы, происходящее на Украине можно назвать «агонией режима, который проиграл, предал страну, народ».

За день до этого сам Медведчук прокомментировал «Известиям» введенные Киевом против него санкции.

Политик подчеркнул, что меры ограничивают его конституционные права.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на всё имущество Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Действие санкций продлится три года.

Осенью 2020 года государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело о госизмене из-за поездки народных депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на переговоры в Госдуму России в марте 2020 года. Дело возбудили против депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина, Александра Колтуновича, Татьяны Плачковой и Вадима Рабиновича по заявлению депутата от фракции «Голос» Соломии Бобровской.

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