Японское правительство недавно отчиталось о результатах еще не полностью завершенной работы по преодолению последствий Великого северо-восточного землетрясения, случившегося 11 марта 2011 года и вызвавшего цунами высотой до 20 м, которое буквально смыло 250 км побережья и привело к гибели около 20 тыс. человек.

Однако в мировой памяти это событие осталось в основном как «страшная ядерная авария», к счастью, человеческими жертвами не сопровождавшаяся, но последствия которой отчетливо прослеживаются и через 10 лет после события. Мир снова продемонстрировал ядерно-энергетическую многополярность. Поначалу диапазон деклараций был предельно широк: от «немедленно отказаться» до «ничего не изменится». Панические оценки быстро сошли на нет, но оставили глубокий след в политике большинства ядерных стран.

Из 32 государств, эксплуатирующих атомные электростанции, об отказе от них (с разным темпом и уверенностью в необратимости этого решения) заявили пять европейских (Германия, Бельгия, Испания, Швейцария, Швеция) и два азиатских (Южная Корея, Тайвань). Продолжают реально строить АЭС в более чем полутора десятках стран, причем в Китае — в темпе, практически совпадающем с быстрым наращиванием в мире ветряков и солнечных панелей. Стоит упомянуть, что после аварии на «Фукусиме» три государства — Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Беларусь — вступили в «ядерно-энергетический клуб». Однако с учетом вывода старых ядерных энергоблоков из эксплуатации прирост в мире составил за 10 лет менее одного блока в год. Ядерная доля в потреблении первичной энергии упала с доаварийных 5,1% до сегодняшних 4,3%. Ядерная энергетика вошла в долгий период, часто называемый стагнацией, когда доля атомной генерации растет только в некоторых регионах мира, куда входит и наша страна.

Разумеется, в России, как и во всём мире после 2011 года, ядерное производство энергии сопровождалось ужесточением требований по надежности АЭС и их стойкости к внешним воздействиям.

С 2006 года поддержка ядерной энергетики — государственная политика, заявленная тогдашним и нынешним российским президентом. Находившейся в глубоком застое отрасли было дано время, чтобы встать на собственные ноги. Развернуто второе в мире по темпам (после Китая) строительство новых ядерных энергоблоков. Консолидирована в единый хозяйственный механизм огромная отрасль от добычи урана до окончательной изоляции отходов ядерной деятельности, как нынешней, так и наследства «холодной войны». Реализуется активная политика внедрения в мировой ядерный рынок, причем после аварии на АЭС Фукусима портфель заказов на строительство АЭС только вырос.

При этом технология ВВЭР остается важнейшим инструментом достижения стратегических целей страны в области ядерной энергетики. Технология корпусных водоохлаждаемых реакторов является практической основой ядерной энергетики на ближайшие десятилетия, и, как мы ожидаем, значимой ее составляющей в дальнейшем для нашей страны и всего мира.

Пандемия COVID-19 в 2020 году привела к падению мирового ВВП на 4,8% (в России — на 3,1%, хотя в Китае он всё равно вырос на 2,1%). Ожидавшийся в начале 2020 года максимальный прирост инвестиций в энергетику превратился в 20%-ный спад, оказав негативное влияние на всю мировую «энергетическую корзину», включая даже возобновляемые источники.

Международное энергетическое агентство Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) также подчеркивает, что «огромный спад, вызванный коронавирусным кризисом, выявил, насколько современные общества полагаются на электроэнергию и насколько базовые мощности, такие как ядерная энергия, важны для обеспечения поставок».

В предлагаемом МЭА плане восстановления экономики предусматриваются: развитие энергоэффективности, увеличение доли возобновляемых источников энергии, поддержка развития и применения различных технологий, позволяющих производить экологически чистую электроэнергию, инвестирование в ядерную энергетику, строительство новых АЭС, поддержка строительства инновационных энергоблоков малой мощности.

Пристальное внимание к устойчивости энергетических поставок — одно из важнейших последствий COVID-19. По определению ОЭСР, устойчивость — это способность противостоять и восстанавливаться после серьёзных сбоев.

По мнению экспертов ОЭСР, атомная энергия обеспечивает устойчивость в силу целого ряда факторов: по уровню разработки технологии с её принципом глубокоэшелонированной защиты, по организационному уровню с его культурой безопасности, непрерывным обучением и международным сотрудничеством (МАГАТЭ, АЯЭ ОЭСР, ВАНО и др.), стратегическими запасами топлива на месте и гибкостью поставки электроэнергии в сеть.

В целом мировые эксперты довольно единодушны в предсказании неизбежности так называемого «энергетического перехода» к низкоуглеродным технологиям, однако воздействие пандемии на параметры и темпы этого перехода еще предстоит оценить. При этом очевидно влияние такого фундаментального фактора, как стабилизирующая роль накопленного потенциала, присущего зрелым энергетическим технологиям (добыча и переработка угля, нефти и газа, производство гидро- и атомной энергии). Вложенные инвестиции, сроки эксплуатации объектов (достигающие уже 80 лет), накопленный технологический опыт и просто человеческий капитал неизбежно сглаживают темпы смены энергетических технологий. Традиционные энергоисточники будут долго сохранять доминирующее положение при растущей межтопливной конкуренции. Всё чаще говорят, что ядерная энергетика и возобновляемые источники могут выступать в тандеме, т о есть быть взаимно полезными в энергетических системах.

Основные проблемы, стоящие перед атомной отраслью, заключаются не в технологии производства энергии, а в обеспечении политической поддержки. Это наглядно иллюстрируют последние прогнозы МАГАТЭ по тенденциям развития ядерной энергетики до 2050 года, где при «высоком» сценарии мировые мощности по выработке электроэнергии на АЭС увеличатся на 82% — до 715 ГВт, а при «низком» упадут на 7% — до 390 ГВт. Так или иначе, правительствам предстоит учитывать возможности атомной энергии в предстоящий период пересмотра энергетической политики и «инвестиционного выбора».

Вряд ли подлежит сомнению, что наиболее мощный и необратимый фактор ядерно-энергетического прогресса – это стремление развивающегося мира, где до сих пор сотням миллионов людей просто недоступно электричество, к энергетической достаточности в сочетании с желанием приобрести научно-технический потенциал в ядерной сфере. Сооружение рассчитанных в перспективе на столетнее существование ядерно-энергетических объектов буквально формирует новый уровень жизни.

В общем, даже людям из «золотого миллиарда», по-видимому, придется примириться с этим «знакомым злом» в их энергетической корзине, а нам, специалистам-атомщикам, — не ослаблять усилий в ожидании «смены ядерного тренда» на уверенное развитие.

Автор — советник директора НИЦ «Курчатовский институт»

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