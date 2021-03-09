Капитализация «Роснефти» превысила 6 трлн рублей

В ходе торгов во вторник, 9 марта, стоимость акций «Роснефти» в очередной раз побила исторические максимумы. На Московской бирже капитализация компании составила почти 6,2 трлн рублей при рекордной цене бумаги 581,45 рубля/.

На Лондонской фондовой бирже капитализация компании впервые превысила $82 млрд при стоимости в $7,78 за акцию.

В отчете банка Morgan Stanley говорится о повышении целевой цены по «Роснефти» на 31%, (что стало самым сильным повышением среди конкурентов) до $9,2. Рекомендация кредитно-финансовой организации о ценных бумагах компании — «покупать».

Как следует из этой оценки, у акций компании есть высокий потенциал роста и целевая цена может быть вновь пересмотрена уже в ближайшее время. Ключевым фактором повышения стало изменение долгосрочных прогнозов цен на нефть (с $47,5 до $50 за баррель), среднесрочных прогнозов финансовых показателей «Роснефти» (EBITDA, чистая прибыль и дивиденды), а также включение проекта «Восток Ойл» на севере Красноярского края в оценку компании.

Банк также повысил прогнозы по финансовым показателям компании в 2021-2023 годах. EBITDA прогнозируется на уровне +9-14%, а чистая прибыль может вырасти с 19% до 25%, что выше, чем в среднем по сектору, где EBITDA +5–9%, а чистая прибыль +11–17%).

По динамике котировок акций «Роснефть» превзошла всех конкурентов. Как полагает банк Morgan Stanley, в краткосрочной перспективе даже с текущих уровней компания может показать опережающую динамику роста по сравнению с «Газпромом» и «Лукойлом».

При прогнозе цены Brent в $58 за баррель, «Роснефть» предлагает дивидендную доходность в размере примерно 11%, что значительно выше ее среднего исторического показателя в 7%. На текущий момент MS включил в целевую цену лишь часть стоимости проекта «Восток Ойл», что привело к росту целевой цены на $1 за глобальную депозитарную расписку (ГДР).

При полном включении проекта в оценку компании стоимость акций может повысится на $3,1 за ГДР, что составляет 70% капитализации «Роснефти» по состоянию на октябрь 2020 года, когда проект начал активно маркетироваться. При этом оценка основывается на прогнозе цен на нефть в $50 за баррель.

3 марта стоимость акций «Роснефти» достигла в ходе торгов 536,45 рубля за бумагу. За день до этого Газпромбанк в своем ежемесячном отчете по рынку ценных бумаг признал акции компании самыми привлекательными на рынке.