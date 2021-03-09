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МИД КНР сделал представление британскому послу за «неподобающую статью»

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Министерство иностранных дел Китая сделало серьезное представление послу Великобритании за публикацию «статьи с неподобающим содержанием». Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства во вторник, 9 марта.

Отмечается, что посол Великобритании в Китае Кэролин Элизабет Уилсон была вызвана во вторник, 9 марта, в МИД КНР после публикации материала на китайской социальной медиаплатформе WeChat.

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«Посол Великобритании опубликовала в социальных сетях неподобающую статью, в связи с чем ей было сделано серьезное представление», — говорится в заявлении департамента Европы МИД Китая.

Как отмечает Sputnik, в этой статье Уилсон выступила в защиту телеканала Би-би-си, отметив, что критика в СМИ позитивно влияет на действия властей.

11 февраля стало известно, что китайское управление радио и телевидения (NRTA) запретило трансляцию британского общественного телеканала BBC World News на территории КНР за серьезные нарушения политики теле- и радиовещания.

Управление указало, что репортажи должны быть «истинными и беспристрастными и не должны подрывать национальные интересы Китая и этническую солидарность».

При этом в начале февраля в Великобритании запретили вещание китайской глобальной телевизионной сети CGTN. В Лондоне считают, что телеканал контролирует Компартия Китая.

12 февраля сообщалось, что Госдепартамент США выступил с осуждением решения Китая запретить вещание британского телеканала Би-би-си на территории страны. Кроме того, Госдеп призвал Китай и другие «авторитарные» страны предоставить населению полный доступ к интернету.

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