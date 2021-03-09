Суд арестовал подозреваемого в убийстве женщины и троих детей в Подмосковье

Орехово-Зуевский суд Подмосковья арестовал подозреваемого в убийстве женщины и троих ее внуков в подмосковном городе Ликино-Дулево. Об этом во вторник, 9 марта, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

Как уточняется, судом было удовлетворено ходатайство следствия об избрании 32-летнему обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

«К настоящему времени по уголовному делу следователями и криминалистами проведен осмотр, из квартиры изъято семь ножей, компьютерная техника и телефоны подозреваемого. Взяты биологические образцы у подозреваемого. Назначены химическая, генетические, компьютерно-техническая, судебно-медицинские и психолого-психиатрическая экспертизы», — говорится в сообщении СК.

Кроме этого, в крови подозреваемого обнаружили алкоголь и наркотическое вещество. Как было установлено, в прошлом году мужчина проходил стационарное лечение в психиатрической больнице.

Об убийстве стало известно 7 марта. Отмечалось, что в тот день в полицию обратилась 28-летняя многодетная мать. Женщина сообщила, что не может попасть в свою квартиру, где находятся ее мать и трое ее детей.

По информации СК, тела 45-летней женщины и троих детей (восемь лет и двое детей — два года) были обнаружены с множественными колото-резаными ранениями. Было возбуждено уголовное дело.

Сообщалось, что подозреваемого задержали. В момент убийства мужчина находился в неадекватном состоянии: медики установили у него расстройство личности.

Позднее в тот же день было опубликовано его фото. Также уточнялось, что мужчина является родственником убитых.