Первый энергоблок БелАЭС планово отключат от сети 10 марта

Первый энергоблок Белорусской АЭС (БелАЭС) 10 марта в соответствии с планом отключат от сети. Об этом сообщила во вторник, 9 марта, пресс-служба министерства энергетики республики агентству БелТА.

«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, 10 марта первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе ведомства, этот вид исследования нужен для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора.

Ранее, 19 февраля, первый блок БелАЭС уже отключали для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. Энергоблок был заново подключен к сети 8 марта.

Белорусская АЭС будет состоять из двух энергоблоков, мощность каждого составляет по 1200 МВт. Первый энергоблок БелАЭС 3 ноября 2020 года включили в объединенную энергосистему страны, 7 ноября он был выведен на мощность 400 МВт, а уже в январе 2021 года он был выведен на номинальный уровень мощности.

Первый блок АЭС планируется ввести в промышленную эксплуатацию в текущем году, второй — в 2022 году.